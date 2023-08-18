南美洲國家哥倫比亞今天發生強震，撼動首都波哥大，居民驚恐逃到街上，還有1名女性身亡。美國地質調查所（USGS）指地震規模為6.3，但哥國國家地質機構通報規模為6.1。

路透社報導，上述死亡案例發生在波哥大（Bogota）東南部的馬德雷納區（Madelena）。市長羅培茲（Claudia Lopez）在社群平台X寫道，一名女子在地震期間摔出窗外死亡。

羅培茲表示：「我們為這起唯一的嚴重事故感到遺憾：一名女子似乎因為緊張，從馬德雷納區一棟住宅的10樓跳出去。」

哥倫比亞國會通報議院受損，天花板上的裝飾被震落，掉到下方桌子上，所幸無人受傷。

哥國民防單位指出，首都東南方的卡爾瓦里奧市（Calvario）全市進行疏散，這個區域內的窗戶因地震受損；鄰近的維拉維辛西奧（Villavicencio）則發生山崩，民防人員正在確認有無進一步災情。

地震發生後，人們紛紛湧上街頭，幾分鐘後又發生餘震。哥倫比亞國家地質機構估計第2次地震規模5.6，然後又發生規模4.8的餘震。（譯者：楊昭彥）1120818