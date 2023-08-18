南美洲國家哥倫比亞今天發生強震，撼動首都波哥大，居民驚恐逃到街上，還有1名女性身亡。美國地質調查所（USGS）指地震規模為6.3，但哥國國家地質機構通報規模為6.1。
路透社報導，上述死亡案例發生在波哥大（Bogota）東南部的馬德雷納區（Madelena）。市長羅培茲（Claudia Lopez）在社群平台X寫道，一名女子在地震期間摔出窗外死亡。
羅培茲表示：「我們為這起唯一的嚴重事故感到遺憾：一名女子似乎因為緊張，從馬德雷納區一棟住宅的10樓跳出去。」
哥倫比亞國會通報議院受損，天花板上的裝飾被震落，掉到下方桌子上，所幸無人受傷。
哥國民防單位指出，首都東南方的卡爾瓦里奧市（Calvario）全市進行疏散，這個區域內的窗戶因地震受損；鄰近的維拉維辛西奧（Villavicencio）則發生山崩，民防人員正在確認有無進一步災情。
地震發生後，人們紛紛湧上街頭，幾分鐘後又發生餘震。哥倫比亞國家地質機構估計第2次地震規模5.6，然後又發生規模4.8的餘震。（譯者：楊昭彥）1120818
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。