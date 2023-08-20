尼日政變領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍今天表示，權力過渡「不會超過3年」，他也警告，任何針對該國的攻擊行動皆非易事。
法新社報導，蒂亞尼在電視演說中表示，「我們的目標不是奪取權力」，且「任何權力過渡都不會超過3年」。
他強調，「如果有人企圖對我們發動攻擊，那將不會像部分人所想像的那麼簡單。」
在長度12分鐘的演說中，蒂亞尼不忘批評自軍方奪取政權以來，西非經濟共同體（ECOWAS）對尼日實施的「非法、不人道」制裁。
他還宣布將展開為期30天的「全國對話」，以提出「具體建議」，為「新憲政生活」奠定基礎。
他發出上述警告之際，ECOWAS的代表團已抵達該國，在決定是否採取軍事行動之前，進行最後的外交努力，並會見遭罷黜的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。
ECOWAS國防部長本週稍早舉行會議，商討一旦與尼日政變領袖的談判失敗，可能採取軍事行動的細節。（譯者：施施）1120820
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