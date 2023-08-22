周二香港恆生綜合指數收盤上漲167.72點或0.95%，為17791.01點。國企股(H股)漲1.1%，為6098點。科技指數升2%，為4001點。

內地股市同樣在上午受壓，午後2點時止跌回升，大幅走高，滬深300收漲0.8%。

網路科技公司午後集體走高，阿里巴巴、美團、京東、快手皆漲逾2%。

受到輝達激勵，半導體股漲3.8%，為表現最好的板塊。ASM太平洋漲4.6%，上海復旦升3.5%，華虹半導體漲2.5%。

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