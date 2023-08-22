周二香港恆生綜合指數收盤上漲167.72點或0.95%，為17791.01點。國企股(H股)漲1.1%，為6098點。科技指數升2%，為4001點。
內地股市同樣在上午受壓，午後2點時止跌回升，大幅走高，滬深300收漲0.8%。
網路科技公司午後集體走高，阿里巴巴、美團、京東、快手皆漲逾2%。
受到輝達激勵，半導體股漲3.8%，為表現最好的板塊。ASM太平洋漲4.6%，上海復旦升3.5%，華虹半導體漲2.5%。
港股在連跌7天之後，周二上午走勢震盪，午後1點47分曾跌49點，時至2點突然戲劇性大幅走高，升勢並維持到收盤。
周二香港恆生綜合指數收盤上漲167.72點或0.95%，為17791.01點。國企股(H股)漲1.1%，為6098點。科技指數升2%，為4001點。
內地股市同樣在上午受壓，午後2點時止跌回升，大幅走高，滬深300收漲0.8%。
網路科技公司午後集體走高，阿里巴巴、美團、京東、快手皆漲逾2%。
受到輝達激勵，半導體股漲3.8%，為表現最好的板塊。ASM太平洋漲4.6%，上海復旦升3.5%，華虹半導體漲2.5%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。