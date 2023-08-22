華南金旗下華南銀行2023年上半年自結稅後淨利97.52億元，亦為歷史同期新高，年增20.58億元，年增26.8%，主要係金融商品投資(含兌換)獲利增加48.83億元(年增322.5%)、利息淨收益減少16.39億元(年減10.3%)及所得稅費用增加8.03億元(年增55.1%)所致，EPS 1.00元。

華南銀行2023年6月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為855.49%，資產品質維持良好。華南銀行放款餘額持續上探2兆1,172億元，都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名，第2季國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第1名，信保基金保證餘額排名第4名，以房養老貸款核貸件數排名第3名，並維持泛公股行庫保險手續費收入第1名。

華南永昌證券同期間經紀手續費收入雖受市場交易量萎縮影響而年減13.5%，惟在出售證券利益及股利收入同步挹注下，稅後淨利6.88億元年增16.2%，EPS 1.05元。

華南產險2023年上半年稅後淨利4.16億元，年增179.2%，擺脫去年同期大型商業火險賠案之影響，EPS 2.08元。獲利創歷史同期新高。

在資本適足率方面，6月底華南金控資本適足率121.87%；華南銀行資本適足率為14.50%。