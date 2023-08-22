高雄市超前佈署，與中央合作推動再生水政策，在內政部營建署指導及支持下，為產業發展做強力後盾，目前高雄市水利局已完成鳳山及臨海再生水廠，並配合台積電進駐楠梓產業園區，110年起推動北高雄再生水計畫，新建橋頭及楠梓兩座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水，確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民的民生用水。

水利局表示，北高雄(橋頭、楠梓)再生水廠配合產業需求，客製化台積電公司所需之高品質再生水，水質管制項目高達22項(包含硼與尿素等)，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

水利局在去年初完成橋頭再生水廠規劃，並同步與台積電公司洽談再生水用水事宜，於去年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書(MOU)，後續並與台積電簽訂用水契約，並於去年10月完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約50億元，目前興建中，預計115年即可供水每日3萬噸再生水予台積電使用。

橋頭再生水廠合作意向簽訂儀式。（圖片來源：高雄市水利局提供）

另今年台積電公司調整高雄楠梓產業園區第一期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。至於北高雄另一座楠梓再生水廠，水利局表示，今年已完成規劃提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計112年底完成招商，117年起分三期供應每日7萬噸再生水。

水利局指出，橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水，提供台積電穩定用水，並落實水的循環經濟、水資源永續再利用，為高雄產業發展奠定穩固基石。