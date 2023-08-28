近期日本排放氚水事件引發南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽，面對週邊國家因非理性因素造成食鹽市場波動，臺鹽公司亦表示通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。

臺鹽說，國內食鹽市場需求約為每年10萬噸，公司所屬通霄精鹽廠原在國營專賣時期即負責供應民生食用鹽需求，其設計產能即以每年10萬噸為規劃，即便鹽品自由化後產量降低至約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。

臺鹽補充，由於目前正值傳統中元檔期食用鹽銷售旺季，各項食用鹽品所備庫存均已於七月底前因應普渡祭祀所需適度提高，目前各大通路備貨與供應與過往相較皆屬正常。

臺鹽肩負穩定民生用鹽責任，定期向經濟部回報大宗民生物資的安全庫存量，且具備緊急生產備貨能力，以因應市場需求，確保國內食用鹽量足及質優，維護民眾生活無虞、健康無虞，請民眾放心！