全聯履歷胡蘿蔔33元／袋。（全聯提供）

全聯福利中心今（3日）表示，因應近期颱風接二連三來襲，使得蔬菜價格波動，全聯發揮通路力量，透過平穩物價、安定供給，提供民眾充足物資。9月6日～9月10日全聯配合北農啟動蔬菜平價措施，推出多款蔬菜限定優惠，於北農供應195間門市販售。

此次優惠品項包含本土及進口蔬菜約8種品項，包括大陸A菜29元／包、進口高麗菜75元／粒、鮮香菇55元／袋、玉米筍非基改28元／盒、絲瓜39元／條、進口馬鈴薯49元／盒、進口洋蔥35元／袋、履歷胡蘿蔔33元／袋，總計約有50.2噸的貨量，提供消費者採購。