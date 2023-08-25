為烏克蘭陣營而戰的「俄羅斯志願軍」（RVC）呼籲「瓦格納集團」（Wagner Group）傭兵倒戈加入他們的行列，為瓦格納創辦人普里格津及其指揮官烏特金的死報仇。

俄國航空當局表示，載有普里格津（Yevgeny Prigozhin）、他的左右手烏特金（Dmitry Utkin）及其他8人的私人飛機昨天在俄國首都莫斯科北部墜毀，無人生還。

路透社報導，俄羅斯志願軍指揮官卡普斯丁（Denis Kapustin）在今晚發布的影片中說，瓦格納傭兵正面臨一個嚴肅的選擇，可以站在俄國國防部那邊、成為看門狗，或是展開復仇。

卡普斯丁說：「想復仇，你們就得改站到烏克蘭這一邊。」

普里格津2個月前率瓦格納傭兵針對俄軍領導階層發動兵變，他們占領俄國南部的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並向莫斯科推進，最後在距離莫斯科約200公里處撤軍。

俄國已開始調查這起墜機事件，但調查結果不太可能動搖各界普遍認定的想法，即普里格津之死是因為他發動兵變而遭到報復。

路透社今天稍早引述2名美國官員的說法報導，這架飛機很可能是被一枚地對空飛彈擊中。但美國五角大廈（Pentagon）隨後表示，目前沒有證據能支持這種說法。

事發24小時後，俄國總統蒲亭（Validimir Putin）才打破沉默，向機上10人的家屬致上「誠摯的哀悼」，並稱讚普里格津是「很有才幹的商人」。