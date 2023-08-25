日本兵庫縣神戶市昨（24）日晚間傳出一起電車爆炸事故，一輛阪神電車在行駛中突然發生爆炸，車廂內瞬間冒出濃煙。列車緊急停駛，並進行乘客疏散，所幸沒有任何人員受傷，事故也導致鐵路停駛約3小時。

日本阪神本線一輛直通特急列車24日晚間傳出爆炸事故，所幸沒有造成人員受傷。

根據日本電視台報導，這起事件發生在24日晚間7時30分左右，一輛從山陽姬路出發，開往大阪梅田的阪神本線直通特急列車，行駛途中突然發生爆炸，車廂內傳出巨響、地板猛烈搖晃，隨即冒出陣陣濃煙，目擊者還看到車窗外冒出火花。

列車隨後緊急停靠在春日野道站，並疏散車上500名乘客。警方事後調查發現，爆炸來源位於列車頂部的集電裝置，初步懷疑是因為故障引發火花，從而點燃了車頂上的其他裝置。負責管理的山陽電氣鐵道公司表示，該列車於1995年出廠，在同型列車中「不算老」，正進行細部檢查。

幸運的是，這起事故沒有造成人員傷亡，但導致從禦影站至神戶三宮站區間停止運行大約3個小時，約1萬7千名旅客受到影響。