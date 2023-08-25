在感情裡真心付出，不一定會獲得同等回報。日本網站「占TV」近日分享，最容易被男人背叛的星座排行，最後一名是天蠍座，她們只要發現伴侶舉止異常，就會展開行動，第一名雙魚座則是心太軟，就算被傷害了，只要一句甜言蜜語，就會選擇原諒對方。

第12名、天蠍座

天蠍座不僅心思細膩，疑心病也很重，只要發現不對勁，就會馬上採取行動，控制伴侶的生活圈，不讓對方有機會出軌。

第11名、射手座

射手座個性大方，容忍度也較高，願意包容男性的任性，因此伴侶與她們相處時，總覺得很自在，久而久之就離不開了。

第10名、水瓶座

水瓶座給人與世無爭的印象，面對感情也是如此，不管發生什麼事，都眼不見為淨，反而會勾起男性的好奇而不出軌。

第9名、天秤座

天秤座社交能力強，即使被伴侶背叛，也不會難過太久，認為下一個會更好，外向個性容易吸引到男人，不怕找不到對象。

第8名、牡羊座

牡羊座個性強勢，若是伴侶敢出軌，絕不會原諒對象，讓男方不敢造次。

第7名、雙子座

雙子座本身就很花心，遇到伴侶出軌的狀況，她們也不覺得意外，甚至演變成雙方都外遇的情形。

第6名、摩羯座

摩羯座待人真誠，相信與心儀對象交往後，對方也會真摯的對待自己，有時被騙了也不知道。

第5名、處女座

處女座太過追求完美，有些男性被壓得喘不過去，就可能透過出軌的方式紓壓。

第4名、金牛座

金牛座佔有慾強，使伴侶覺得喘不過氣，因而選擇另尋其他感情。

第3名、獅子座

獅子座自視過高，總覺得自己獨一無二，而且非常完美，但也因過於驕傲，總認為伴侶離不開她們，因此對方若在外偷吃，幾乎不會察覺，就算被當成備胎了，依舊渾然不知，甚至認為另一半仍很愛自己，不過一旦發現異狀，就會果斷分手。

第2名、巨蟹座

巨蟹座擁有奉獻的精神，會為了愛人竭盡所有，在感情中非常盲目，遇到喜歡的人，就會對缺陷視而不見，即使伴侶有許多可疑舉動，例如加班、出差突然變多等，巨蟹座仍會選擇相信，也不會懷疑，從而給了伴侶出軌的機會。

第1名、雙魚座

雙魚座個性單純，雖然善於社交，卻不懂得看人，常誤認渣男是真命天子，就算伴侶不斷出軌，只要對方一句「我真正喜歡的是你」，她們就會心軟，無論被傷害多少次，都願意相信對方，甚至從未動過分手的念頭，這種執著的感情其實也讓人感到沉重。