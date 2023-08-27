IFBB亞洲盃健美健身錦標賽8月26、27日在黎巴嫩舉辦，41歲的台灣選手陳錦煌表現出色，在男子形體壯年組40-49歲量級，及男子形體壯年組全場總冠軍比賽中，在亞洲各國選手中奪得雙冠，並在男子形體公開組173公分量級取得銀牌。

今年41歲的「煌仔」陳錦煌來自台中，幾年前為了減肥健身，反而練出興趣，在指導教練的鼓勵下參與中華民國健美健身協會舉辦的國內賽事並取得佳績，進而在全國協會的選訓小組中脫穎而出，踏上國手之路。

中華民國健美健身協會理事長許安進表示，近幾年人口老齡化問題及新冠肺炎疫情影響，許多銀髮族及平時沒在運動的民眾紛紛開始注重自身的健康，新冠疫情解封後參與健身的民眾越來越多，協會與地方委員會大力推動，由於穿著規定與評分標準有別於傳統觀念中的健美項目，也讓男子形體項目總吸引最多人報名參加。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲補充，IFBB主席桑托華，在這次亞洲盃錦標賽會議上強調「健身」運動讓更多人獲得「健康」的身心，才是IFBB國際總會推廣各項目最重要的精神，IFBB國際總會名稱也在去年調整為International Fitness and Bodybuilding Federation ，將「Fitness（健康）」擺在前面強調其重要性。