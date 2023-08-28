野村證券發布報告稱，中國正明顯加大支持股市的力度，並採取措施拯救房地產市場，以提振股市及人民幣升值，但認為這可能還不夠，如果沒有額外更積極的政策刺激，其積極影響將是短暫。

香港《信報》引述野村指出，最新推出的政策措施符合7月中共中央政治局會議的指示，當時當局明確提振中國資本市場，但並不代表為重振實體經濟提供政策支持的實質增量。

野村認為，如果沒有額外更積極的政策刺激，這些以股市為重點的政策本身對股市幾乎沒有什麼可持續的積極影響。中國上周末推出的經濟措施不足以阻止經濟下滑，政府可能不得不推出更多房地產寬鬆措施，以阻止經濟螺旋式下行。

野村指出，由於此前「認房認貸」的規定僅對一線城市和少數二線城市，此次中國推出購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施可能會釋放大城市的需求，但影響可能有限，因為對房屋交易和土地供應的其他限制仍然存在。