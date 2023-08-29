泓德能源表示，星星電力的綠電交易平台目前擁有全台最多光電案場，同時也是可銷售綠電最多的再生能源售電業者，可提供企業綠電供應的穩定來源。星星電力提供企業完整綠電採購服務，包含：用電諮詢服務、電力可視化、儲能系統整合、協助取得綠電與憑證。星星電力在實際了解企業的用電需求後，會透過資料蒐集與專業分析，在創能、節能、儲能方面為用戶提供最佳化綠電方案。售後服務則搭配「智慧綠電系統 TITAN」提供電力可視化服務，協助用戶全天候掌握電力使用狀況，進而做好能源管理，並規劃下階段綠電購買策略。除此之外，星星電力亦協助綠電用戶取得「電子憑證 T-REC」，證明電力來自於再生能源，滿足用戶與供應鏈之減碳與永續需求。

星星電力從2021年取得售電業執照後，陸續和電信業龍頭台灣大哥大、大型民營銀行玉山銀行、國泰世華、中國信託，以及台北101、知名電池製造大廠臺灣湯淺電池等公司簽訂綠電及憑證購售合約，並協助超過50家企業綠電諮詢轉供。2022年綠電轉供數更是翻倍成長，單一年度成功轉供超過800萬度綠電，2023年陸續增加多家大型企業客戶，上半年也已轉供超過千萬度綠電，簽約度數從成立至今截至目前為止已超過6億度綠電。根據台經院2022年至今的統計結果顯示，星星電力在再生能源售電量與光電售電量排名都在前三名。