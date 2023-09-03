海葵颱風直撲東台灣，花蓮卓溪鄉台30線9公里處今傳路樹倒塌壓到一輛行經道路的小發財車。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨海葵颱風暴風圈逐漸籠罩東台灣，花蓮南區鄉鎮今上午陸續颳起狂風、下起暴雨，卓溪鄉台30線9公里處，竟傳倒塌路樹壓到一輛行經道路的小發財車，且正中車頭，造成擋風玻璃破碎，車頂遭壓垮，所幸車上45歲林姓駕駛與22歲林姓副駕僅身體多處擦挫傷，無生命危險，已送醫治療。

據了解，駕駛與副駕兩人為父子，家住卓溪鄉卓清村，今天上午11時許，疑趁風雨較為緩和之際，開著貨車準備到玉里鎮採買防颱物資，未料卻在路上遭突然倒塌的大樹壓到，附近居民聽見「蹦」的巨大聲響，趕緊出來查看，發現兩人受困車內趕緊通報求援。

警消獲報後趕緊前往現場，發現路樹體積龐大，且正中小貨車頭，不僅擋風玻璃被壓碎，車頂更因突如其來的重量壓垮，經評估受困的林姓父子上還有意識，與現場民眾合力將大樹移除，協助2人脫困，並送往醫院救治。經查，林男無酒駕。

另外，花蓮許多地方陸續傳出路樹倒塌及樹枝掉落壓損電線情事，吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉及富里鄉更有家戶因此停電，據台電花蓮區營業處統計，目前共有1850戶停電，已陸續動員逾40名工程人員、出動工程車18輛，全力投入電力修復，截至今天中午11點，已有489餘戶恢復供電，尚有吉安以南約1361戶停電中。

花蓮營業處表示，部分僻遠山區因道路坍方目前暫無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，請用戶多點耐心。