上銀科技為激發與鼓勵國內年輕學子投入機器手臂的研發與創意應用，舉辦上銀智慧機器手實作競賽，今年智動裝杯及智動裝袋兩單項冠軍均由國立臺灣科技大學應用科技學士學位學程電機工程系學生黃柏笙及賴佑澤兩人奪得，指導教授為吳國彰。國立高雄科技大學機電工程系學生陳佑柱、王柏翰、陳鈺欣、駱泓光及歐沛宸五人共同拿下應用組評審特別獎。

上銀指出，面對全球少子化與高齡化問題，機器手臂導入生產與創意應用，可以降低此衝擊。在智慧製造方面，機器設備搭配機器手臂來協助生產製造已是大勢所趨；在智慧生活，機器人將走入家庭，機器人的手部愈靈巧就愈能幫助民眾精準運用它來促進生活品質。

上銀表示，上銀為激發與鼓勵國內年輕學子投入機器手臂的研發與創意應用，2008年起舉辦上銀智慧機器手實作競賽，今年邁向第十五屆，希望透過競賽，讓青年學子發揮創意，透過互相觀摩而學習成長，帶動智慧自動化產業勃發展。

上銀指出，第15屆上銀智慧機器手實作競賽，大專院校的「應用組與撞球組」，總計45隊286人次報名，經激烈複賽與決賽後得獎隊伍6組、30人次；技職組「智慧堆疊與智動創造」總計107隊、440人次報名參賽，經激烈的複賽與決賽後得獎隊伍7組32人次。

上銀指出，上銀科技卓文恒董事長在比賽第一天，親臨現場，為參賽同學加油打氣，還提醒同學們要有運動家「勝不驕，敗不餒」的精神，參加競賽主要是讓自己在技術與團隊合作上能更加優化與精進，這些過程都會轉化成生命中成長的養份。也鼓勵同學明年繼續參賽或傳承給學弟妹們。