集保結算所提供上市櫃及興櫃等公開發行公司發放股利時的電子通知服務，因應第三季除權息旺季到來，目前已有近800家公司完成簽約、其中近500家已排定使用，由平台寄出超過20萬筆的股利發放電子通知書且持續增加中，雙方共同體驗股務數位創新帶來的便利。

集保結算所董事長林丙輝表示，自eNotice平台上線以來，收到許多投資人及發行公司正面回饋，顯示股利發放電子化通知不僅投資人隱私獲得保障，公司亦能積極實踐ESG，共同追求股務數位化，為資本市場帶來新里程碑，一同共建永續金融新時代。

為吸引投資人共襄盛舉，集保結算所擴大舉辦eNotice平台抽獎活動，投資人只要在9月底抽獎活動截止前同意啟用eNotice服務，即可參加「周周獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」等多重抽獎活動。

集保結算所指出，7月的「月月送大獎」活動已抽出19位投資人，獲得1萬、3萬、5萬或10萬元獎金，可於官網的股務事務電子通知平台專區查看中獎名單，尚未領取7月獎項的投資人請儘快與集保結算所聯絡，並提醒還有8月及9月的抽獎機會，歡迎投資人踴躍參加。