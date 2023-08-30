副總統賴清德日前出訪巴拉圭過境美國，一度引發國人擔憂中共會有強烈反應。對此，國安會祕書長顧立雄接受媒體專訪表示，國安團隊已建立一個跨部會團隊，定時或不定時地因應中國大陸這些可預測或者突發作為進行預判並預做因應。

《鏡週刊》今天刊出顧立雄專訪，對於中共的擾台行為，顧立雄表示，幾乎每天，中國大陸都會有結合灰色地帶衝突，用混和戰、複合戰等各種手法，來對台認知作戰。國安團隊已建立一個跨部會團隊，定時或不定時地因應中國大陸這些可預測或者突發作為。

他引用軍事術語「共同作戰圖像」形容這樣的跨部會溝通協調工作，並舉日前多項錯假新聞為例表示，政府必須強烈地、跨部會地迅速澄清，當時行政院、國防部、衛福部、外交部都有回應，並要求下架該報導，這樣的力道，才足以阻止錯假訊息在網路時代快速傳遞。

顧立雄更以賴清德出訪為例，對於這種已排定的行程，國安團隊會預判中國大陸可能反應，並預做因應，包括隨之而來的軍事恫嚇作為，甚至可能會有經濟脅迫等等，國安團隊預判後，就能先做好準備。

他說，賴清德此次出訪巴拉圭，採取的路線，完全符合國際對台海問題的期待，回國後，中方的反應算是「中低度」，不敢有過高的反應，因為台灣做法穩健，若中國大陸還以高度挑釁作為回應，「我想，引起國際社會的反感應該會是他們」。

外界原本擔憂中方是否藉大動作回應台灣問題，來轉移國內經濟問題，顧立雄認為，台灣不過度挑釁的做法，使中國大陸無法藉由封鎖、試射實彈等，來轉移其國內經濟社會問題的壓力，這些壓力應該還是要靠中國大陸自己去解決。

為阻止錯假訊息傳播，外界也關切政府是否會封殺抖音，他說，「言論自由始終、至少對我來講，是一個非常珍貴的價值。」封殺任何事只需一句話，但可貴的言論自由也可能在一瞬間就被摧毀，「我們始終要相信言論自由的價值，不然我們跟極權國家有何相異？」

不過他也提醒民眾，使用中國大陸製APP，就有被蒐集個資的風險，還要注意這些軟體的後門裝置，是否能探詢使用者言論，甚至讓人日後進入中國大陸地區產生危險。在中國大陸維穩作風下，這些都讓人無法預測。