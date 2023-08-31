駐節印度與中國的知情人士告訴路透社，中國國家主席習近平可能缺席下週在印度召開的20國集團（G20）領袖峰會。

兩名印度官員、一位駐節中國的外交官以及一位替另一個G20國家政府工作的官員說，預料中國國務院總理李強將代表北京出席9月9日至10日在新德里舉行的G20峰會。

印度與中國的外交部發言人沒有回覆置評請求。

印度G20峰會一直被視為習近平與美國總統拜登會面的場合；拜登已證實將出席G20峰會。美中因為一系列貿易與地緣政治議題而針鋒相對，這兩大超級強權尋求讓緊張關係穩定下來。

習近平上次與拜登會面是在上一次的G20峰會去年11月在印尼峇里島舉行時，當時兩人曾利用峰會之便舉行會談。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已宣布，他不會前往新德里與會，將派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。

主辦國印度的一名政府高階官員告訴路透社：「我們知道總理將（代替習近平）出席。」

在中國，兩名外國外交官與一名來自另一個G20國家的政府官員說，習近平可能不會參加G20峰會。

他們說，他們不清楚習近平不出席的原因。其中兩名知情人士說，他們是從中國官員那裡得知這個消息。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120831