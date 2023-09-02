大陸一名女網友分享，幾年前偶然看到了乾隆《純惠皇貴妃》的御製肖像畫，驚覺自己與皇貴妃長超像，用手機將自己的自拍照與皇貴妃的肖像放在一起比對，發現左右臉不對稱的程度和臉頰肌肉的紋路幾乎重合，超狂照片吸引6.5萬人朝聖，不少人看呆直呼「皇貴妃轉世了？還是穿越劇真的成真了？」

大陸一名女網友在社交平台「小紅書」上分享，幾年前偶然看到了乾隆時期《純惠皇貴妃》的御製肖像畫拍賣紀錄，立刻拿起鏡子看了一下自己，接著便從手機裡面挖出一張臉部特寫來和肖像圖比對，結果發現她與乾隆的純惠皇貴妃超像。

女網友指出，左右臉不對稱的程度、眼睛傾斜的程度、臉頰肌肉的紋路等等幾乎都完全重合。當然不是所有照片的相似度都是這樣高，但是能有如此相像的照片，讓原PO開玩笑說「這五官在300年後是我的了！」

女網友表示，事後她也去調查了一下家族族譜，她是北京人，家族從清朝初年就住在北京，但她是漢族，媽媽則是蘇州人。而根據歷史記載，純惠皇貴妃是蘇州平民蘇召南之女，原本是漢族民籍出身，後來正白旗包衣第五參領第三旗鼓佐領下人。

超狂照片一曝光，吸引了6.5萬人狂讚，不少網友留言討論，「你本人現在被放在大英博物館嗎？」、「我的媽，這幾乎是一模一樣了」、「這也太像了」、「是皇貴妃轉世了吧」、「穿越劇終於成真了嗎？」