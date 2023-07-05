香港男神古天樂以帥氣外貌及精湛演技擄獲不少粉絲的心，如今已年過半百的他，日前才遭質疑「整太兇」，有如三星堆文物，近期出席宣傳活動更被粉絲指出其五官呈現不自然的向上延展，看似撞臉「憤怒鳥」，意外掀起一陣討論聲浪。

古天樂5月時在倫敦被網友巧遇，事後也有相關畫面在網路上流傳，誰料有網友稱他的臉「看似有些怪異」，遭疑是經過「二次加工」，一時在微博上掀起一陣討論。近期，古天樂出席新作品《掃毒3》的首映會，與影迷們相見歡，他以黑白條紋T恤的造型現身，著裝雖然十分休閒，但依然掩蓋不了他的魅力。

然而，當相關畫面事後在網路上流傳後，在特寫鏡頭中，其五官看似有些不自然。其中，雙眉「向上提拉」及眼尾「向太陽穴延伸」更看起來尤為明顯，呈現出有如憤怒鳥一般的表情，讓不少網友們紛紛留言討論：「這幾年就覺得他長得開始奇怪」、「古天樂是不是臉上的項目沒做對啊。」不過，也有不少人幫古天樂緩頰，表示：「後面放鬆了就正常了」、「看起來只是表情問題而已。」

事實上，古天樂出道多年，累積作品無數，過往以《神鵰俠侶》中「楊過」一角為人所知後，也陸續參演喜劇電影、科幻電影等皆交出亮眼的成績單，戲路相當廣闊。此外，他也不忘抽空行善，每個月都會通過自己的慈善基金捐錢給那些需要幫助的孩子，捐建的學校更是超過百所。