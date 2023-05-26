31歲台灣女藝人宇珊是女團Popu Lady主唱，5年前曾參加大陸選秀實境節目《創造101》。近日她上節目透露，從國中就被說長得像羅志祥，赴陸錄《創造101》時，還被其他選手稱呼「朱碧石」（羅志祥的女版分身），甚至故意忘記她的名字，讓宇珊不禁火大回擊。

宇珊在節目《一袋女王》表示，念國中時她常被說長得像羅志祥，當時覺得滿好笑，不過2018年到大陸參加《創造101》時，羅志祥是評審之一，其他選手就趁機開玩笑，給她冠上「朱碧石」的稱呼。

宇珊透露，剛開始被叫朱碧石，還可以笑笑帶過，「但是久而久之，碧石就變成我在裡面的名字」，讓她忍無可忍，難得動怒澄清：「我也有我的名字好嗎？」想不到其他選手們沒意識到嚴重性，繼續開玩笑：「真的喔？那你叫什麼啊？」、「我不知道你叫什麼名字」。

宇珊強調這些選手們絕對知道她的名字，只是故意想捉弄，旁邊的人也跟著起鬨，再一起哄堂大笑。宇珊事隔多年再度回想這段記憶，透露：「自己是笑不出來的。」可見當時的玩笑話對宇珊來說，已在心裡留下陰影。