42歲男星潘瑋柏於2020年閃婚東方航空的「最美空姐」宣云（Luna），近年來將演藝事業轉往大陸的他，陸續參與許多人氣綜藝節目的錄製，深受許多粉絲喜愛。22日潘瑋柏上台表演時，有粉絲頂著「潘瑋柏舊照」揮舞應援，竟意外撞臉北韓領導人金正恩，不忍直視的潘瑋柏也曬出此照，笑翻不少網友。

向來被譽為「吃貨」的潘瑋柏，本來就易胖，加上喜歡吃美食，滷肉飯、火鍋、日本料理等，讓他經常在沒發片時，就會胖了不少，一發片就會瘦下來，忽胖忽瘦的身形，常引起熱議。

近期參加音樂節演出的他，在舞台勁歌熱舞令台下粉絲嗨炸，不過22日潘瑋柏分享有鐵粉特別作了一張潘瑋柏的超巨證件舊照替他應援，只見當年的潘瑋柏戴著金絲邊框眼鏡，頂著一頭中分自然捲，臉蛋稚嫩又圓潤，看見自己的舊照被台下粉絲揮舞著，也讓潘瑋柏不忍直視發文：「我想要很霸氣的上台，但可能不行了」

逗趣的畫面曝光後，讓不少網友笑瘋表示「這應該是潘帥最想消滅的照片！是真愛」、「這邊建議看有沒有機會買斷這張照片！」、「這照片去北韓，估計都得被老百姓膜拜」、「這是金正恩嗎」、「拍肩（不可抹滅的..黑歷史嗎）」、「超好笑救命」、「這張真的黑歷史 看過都不會忘」、「太好笑了」。