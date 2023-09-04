遭縱火的金和全66號船隻，已經不堪使用而報廢。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖3年前喧騰一時的海洋志工保育快艇「金合全66號」遭縱火案，檢察官起訴6人，日前經移轉管轄的橋頭地院判決，其中除許峯城罪證不足獲無罪外，含教唆的許尊揚及共同放火燒燬的陳榮宗、蔡亞峰、郭要清等4人，因犯公共危險罪，分獲3年2月及1年10月不等的有期徒刑，至於執行燒船的陳家財判決則還未出爐。

其中教唆放火的許尊揚因不認罪，被依公共危險罪判處3年2月有期徒刑，不准緩刑和易科罰金。餘3人均因自白犯罪，且每人以60萬元與被害者達成和解，緩刑伍年，且緩刑期間均付保護管束，並每個月向陳盡川支付1萬元損害賠償金至還清，並提供50小時之義務勞務。

而案發當時警方、消防獲報到場後，雖覺得這海洋志工船隻起火的有些「巧合」，但開始還是以為是船舶引擎過熱故障才引發火災，並非人為事件，還好在調閱監視器後，眼尖的文澳派出所員警，從監視器裡面看到暗夜中有一顆人頭在海中載浮載沉，放大檢視，才發現是有人縱火行兇，循線追緝才查出就是陳家財縱火，經檢警聲押後，進而追出這一干人犯。

判決書指出，許尊揚曾因違法電魚經海洋保育志工陳盡川舉發而遭監控，因此心生不滿，為阻止陳盡川駕駛其所有之「金合全66號」船舶出海取締，2020年夏時，在望安住處與郭要清見面，唆使郭找人破壞陳盡川之船舶。而郭則於9月4日上午至友人陳榮宗馬公市住處提及此事，嗣經陳榮宗與友人蔡亞峰討論後，計畫放火燒船，陳榮宗便於9月11日告知郭有關放火燒船計畫，同時開價35萬元。

郭在帶同陳榮宗前往案山造船廠陳盡川船舶停放所在，勘查地形並確認目標後，隨即返回望安告知許尊揚對方索價40萬元，經許思索數日後同意買兇燒船，並先給付10萬元作為定金。郭遂於9月21日至陳榮宗馬公住處轉交，並約定1個月內完成。

但陳榮宗思及陳家財尚積欠其45萬元債務尚未償還，遂找陳家財下手執行來抵債，陳家財聽聞後也應允，遂由陳榮宗、蔡亞峰分頭準備打火機、汽油桶等放火工具後，交予陳家財並教其如何燒船。後於10月12日，因「金合全66號」已上架交由船廠清除青苔，陳榮宗又駕車搭載陳家財一同前往上架處確認船隻後，由陳家財自備潛水衣褲在10月16日凌晨約1時，開著向友人借來的自小客車，載著放火工具從西嶼住處出發，先將車輛停放在造船廠附近，並以LINE連絡陳榮宗表示「我已在釣魚點」後，下水游至「金合全66號」停放位置，將破布倒染汽油置於船艏前甲板處，再以打火機點燃引火，隨即引發火勢，造成船艏上半部、前甲板、船身、船外機及船艙內部等多處受燒變黑或碳化，中間處船艙燒塌而燒燬不堪使用，所幸為大批消防人員及時趕抵現場撲滅火勢，而未釀成更嚴重之災害或造成人員傷亡。

事後陳榮宗、蔡亞峰、郭要清及陳家財並因而分別獲得25萬元、5萬元、5萬元、5萬元之報酬。