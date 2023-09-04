金南佶在《保護者》中展現宛如孩子般單純卻又殘暴的瘋狂殺手演技。（車庫娛樂提供）

金南佶與小17歲的朴柔娜飾演殺手拍檔。（車庫娛樂提供）

青龍影帝鄭雨盛出道30多年首部自導自演之作《保護者》，片中，他飾演一名為保護女兒奮不顧身的父親，鄭雨盛透露，父親在拍攝的過程中去世了，但因為當時在趕拍，所以他只能為父親辦了簡單的喪禮後，又馬上回到片場拍攝動作戲，而這也讓鄭雨盛心想這樣真的沒關係嗎，度過一段煎熬的時間。

金南佶接連參演有「清潭洞夫婦」之稱的李政宰、鄭雨盛所執導的電影《獵首密令》和《保護者》，他透露2人的執導方式大不相同，李政宰主要負責掌握大方向，鄭雨盛則會注意到連工作人員都忽略的部分，十分細膩。但金南佶也笑說2位導演都讓他感到很疲憊，「拍攝現場時，雨盛哥要執導還要參演，1個人忙到不可開交！當時最後悔的是，不該再參演演員出身的導演執導的電影，因為沒有逃跑的餘地啊！」

對於鄭雨盛這次自導自演《保護者》時奮不顧身的行為和慰勞，金南佶感到十分佩服，他表示：「我也是個奮不顧身的演員，但這次發現自己比不過雨盛哥，常心想他有必要做到那個程度嗎？後來我到其他作品的拍攝現場時，雖然製作團隊都跟我說不用親自上場，但我跟他們說雨盛哥都自己來耶，我也要跟他一樣！但試過後發現真的很不容易，因此覺得《保護者》是個讓我燃燒自己、變得謙虛恭順的拍攝現場！」

鄭雨盛則盛讚金南佶從頭到尾都表現得很棒，他表示：「若不是金南佶的話，沒有人能勝任『宇鎮』這個角色！雖然他嘴上說著：『在雨盛哥面前要怎麼演動作戲啊！』但在拍攝在公寓走道上一躍而下的動作戲時，即使高度不低，我跟他說不用親自上場也沒關係，但他仍說要自己來，還表現得很好！」

金南佶在片中展現令人無法預測、宛如孩子般單純卻又殘暴的瘋狂殺手演技，他透露是完全放下自己的包袱後去詮釋這個角色。至於「瘋狂演技」的部分，也只是把平常對前輩們態度誇張化而已，「我平常那樣的態度，只有雨盛前輩有辦法應對，有些姐姐、哥哥們會想說我是怎麼了？是不是身體不舒服？現在想想，那些前輩們應該覺得我那樣的態度瘋瘋的吧！」

而對於會請金南佶參演的原因，鄭雨盛表示：「在選角過程中，因為有私交就更慎重了。在要給金南佶劇本時我也很苦惱，因為必須不帶私人情感，要以專業的角度去判斷才行。我從未和金南佶一起合作過電影，但私下很常見面，覺得他所擁有的天真爛漫很適合《保護者》中的角色！」

而許多觀眾都覺得金南佶在片中看起來十分年輕，但金南佶笑說：「真的無法躲過歲月的摧殘，皺紋用妝也蓋不起來了呢！但比起其他作品，我在《保護者》裡讓自己的想法變得簡單一點，這似乎也很有幫助。我認為演員是如何生活、如何思考的，都會呈現在臉上，我平常也讓自己的想法天真爛漫一點，但也常被父母親唸說『振作一點』！」

金南佶在片中與小17歲的朴柔娜飾演殺手拍檔，首度合作，金南佶笑說：「因為我的精神年齡很低，朴柔娜的精神年齡很高，所以合作時沒有覺得不便的地方！朴柔娜一開始話不多，但在拍攝中期開始，我們倆就像朋友一樣相處得很好！」朴柔娜則表示：「我十分榮幸！一開始因為和前輩的年齡差距，所以覺得有點難主動聊天，但後來前輩先來跟我搭話，也變得能互相開玩笑了！而在電影中我就像媽媽一樣，照顧著前輩。」

金南佶還爆料原本《保護者》劇本中有他和朴柔娜的愛情戲，他說：「但大家都覺得好像不太適合，雖然我自己有自信能克服年齡上的差距，但鄭雨盛導演要我別那麼有自信，後來我們就把這部分拿掉了！」《保護者》將於9月8日在台上映。