華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」售價人民幣6999元，權威拆解機構TechInsights在拆解Mate 60 Pro後，證實該款手機的麒麟9000S處理器，是由中芯國際採用7奈米製程代工生產，引發市場高度關注。科技專家許美華則在臉書發文分析，直指華為真正的挑戰還很大，未來關卡還很多。

許美華指出，根據美國財經媒體報導，跨國投資銀行傑富瑞集團（Jefferies Group）分析師表示，Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。分析師認為，華為Mate 60的進展可能不如表面看來那樣，他們提醒，新手機上市幾小時即賣光，表明庫存有限，並暗示，Mate 60可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。

許美華接著說，中芯去年就傳出，可以用DUV光刻機重複曝光做出7奈米，這本來就不是新聞，去年就因為這個消息，讓美國聯合荷蘭、日本盟友，大規模禁止14-16奈米以下的DUV設備，禁售大陸半導體廠商。她分析，用DUV重複曝光做7奈米，不只是良率很低、成本很高的問題，更重要的是，這樣的製程極耗產能，無法大量量產，這可能是華為手機上市數量有限的最大原因。

許美華強調，中芯未來少了14-16新購設備的支援，現有舊設備機台要支應華為一代代的新手機，一定會很辛苦。她預期華為手機真正的考驗是，即使高成本有國家幫忙，但華為是否能夠在技術持續跟上世界腳步的情況下，每年推出新世代的手機，而且數量足夠龐大，在世界手機市場佔有一席之地，後續有待觀察。

「在2020年九月，華為被美國制裁後，手機銷售瞬間跳水，市占率幾乎滅頂。」許美華提到，華為如果要在世界手機市場重新扮演要角，一年出貨至少要回到一億支起跳才算個咖，回顧華為在2020年被美國制裁前，曾經在2020年四月，出貨量全球市占率到達21.4%，第一次超越三星，一度成為全球第一大手機品牌。

許美華說，華為手機最風光的2020年，光是上半年，全球手機出貨量就達1.05億支，但是，那時候是台積電幫華為做AP晶片，現在靠中芯數量有限，越來越舊的DUV機台，能做到什麼程度？況且，舊設備未來可能還要面臨原廠零件斷貨的問題。她認為，從務實面來說，對中芯或華為，都是很艱難的任務。