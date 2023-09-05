據紐西蘭衛福機關今天公布的一份報告指出，一名婦人2020年經剖腹產生下寶寶，事隔18個月後卻發現她的腹腔內留有一只餐盤大小的手術器械。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起事件發生在紐西蘭奧克蘭市立醫院（Auckland City Hospital），這名婦人在院內產下寶寶後，一個長達17公分的「艾力克斯腹壁牽引器」（Alexis retractor,AWR）卻被誤留在她體內。

「艾力克斯腹壁牽引器」是一種可伸縮的圓型工具，張開半透明薄膜後可呈圓柱狀，用於在手術過程中撐開傷口邊緣。

這名婦女產後飽受數個月慢性疼痛所苦，並多次就醫檢查想找出病灶，但就連X光檢查都沒能看出端倪。有次她因為疼痛難耐前往醫院急診室，透過腹部電腦斷層掃描（CT）終於發現腹中器械，隨即於2021年再動手術取出。

紐西蘭健康與身心障礙權益事務專員（Health and Disability Commissioner）麥道威（Morag McDowell）在今天公布的報告中指出，他們發現奧克蘭地方衛生局（Te Whatu Ora Auckland）已違反病患權利準則。

奧克蘭地方衛生局最初聲稱，在剖腹產期間負責照顧這名產婦的護理師年僅20多歲，未能展現應有的技巧與照護能力。

麥道威說：「正如我報告中所述，這起案件中提供的照護明顯低於應有標準，導致這名婦女長期以來飽受痛苦…應建立相關制度來避免這類事件再發生。」

這份報告解釋，婦人之所以安排剖腹產，是基於前置胎盤考量；前置胎盤是懷孕期間胎盤完全或部分覆蓋子宮頸口而出現的問題。

麥道威建議奧克蘭地方衛生局應以書面方式向這名婦女致歉，並修改相關政策，將「艾力克斯腹壁牽引器」納入術後器械清查統計的範圍內。

這起案件也被移交至訴訟主管，該官員將決定是否將採取任何進一步行動。

這不是奧克蘭地方衛生機構第一次出這種紕漏。紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）之前曾有報導，一男子2018年12月因腹痛在奧克蘭懷特瑪塔（Waitemata）港區的衛生局接受緊急手術治療結腸穿孔，不料術後2週又因腹痛、噁心等病症住院。

經影像檢查發現一個AWR被留在男子腹內，只好再動手術取出；醫療事故調查報告於2021年6月發布時，男子已癌逝。雖然當時健康與身心障礙權益事務專員認為男子癌逝與手術失誤無關，但家屬在意的是當親人患肝癌時，手術失誤對他的化療造成無謂延誤。（