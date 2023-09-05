印尼席安約鎮去年11月地震造成數千人死傷、上萬人流離失所，如今9個月過去了，仍有上千災民住公園或搭帳篷，白天炙熱難耐，晚上寒風刺骨，災後重建家園之路漫漫。

印尼西爪哇席安約鎮（Cianjur）去年11月21日發生規模5.6地震造成嚴重死傷，上千棟民宅倒塌，許多災民被迫以帳篷為家，當局正持續重建，但中央社記者日前在席安約鎮仍看到許多災民住在帳篷內，他們還在等政府的補助來重建家園。

利利斯（Lilis）向中央社表示，「地震後，政府有提供日用品和食物，但有關重建計畫則必須要按順序」。利利斯鄰居的房子已經開始重建，看著工人進進出出，利利斯感到十分羨慕，目前的她也只能繼續等待。

擔任村長的利利斯向中央社透露，目前村莊內仍有5戶、約數十名災民住在帳篷，等待政府協助重建工作，但他們不知道還要等多久，政府也沒有任何通知。

地震已經過了9個多月，莉莉絲至今每晚都還會夢到地震當下的恐怖景象，她的小孩對地震也是心有餘悸。

根據印尼國家通訊社安塔拉（ANTARA）報導，印尼政府為災民準備重建房屋的資金共100億印尼盾（約新台幣2095萬元），在過去8個月陸續向災民發放。

報導指出，重災區席安約鎮目前仍有2500戶住在帳篷，這些家庭正等待政府下個階段補助，而中央政府還在核對相關數據，其中包括尚未被登記的地震災民。

仍住在帳篷的雅雅（Yayah）指出，帳篷放置在公園內，有樹蔭遮蔽不會太過炎熱，白天時，她通常會和鄰居在樹蔭下乘涼，晚上才進到帳篷內。

她表示，「晚上很冷，若下雨帳篷可能會淹水，很不便」，並說「9個多月了，希望援助能快點到位，（重建工作）趕快完成，我想在家裡生活，正常生活」。

阿瑪（Almad）也是住在帳篷裡的災民，他向中央社表示，帳篷會漏水，也擔心公園裡會出現蛇或其他昆蟲。對他而言，上廁所和洗澡最麻煩，只期待房子趕快重建，能回到過去的生活。