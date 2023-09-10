基泰建設釀公安事件，基泰董事長陳世銘宣布辭職，交由總經理馮先勉善後。基泰建設強調，全部災損及後續重建金額不超過3億元，且因應本次事件，將信託1億元之定期存單予台銀信託部，目前存款及定期存款尚有38億元，目前所有個案財務獨立，也專款專用，財務健全，沒有任何脫產的必要與可能性。

根據基泰預估，25戶重建估算成本約2.475億元，及台北市政府遞狀聲請假扣押0.62億元，會依照國際財務報導準則處理。0.62億元是現場災損、未來三年安置，意即災損最大損失不會到3億元，至於非主要受災戶，他們的房子可能有些龜裂，透過一定程序將由市政府協商，金額不大。

基泰總經理馮先勉表示，沒有「神隱」到現在的問題，還在緊急處理的72小時黃金期內，希望是把精力放在解決受災戶的問題，而非解決「觀眾」的問題，現場的狀況已經穩定了，最大的損害也確定了，才出面對此說明。

馮先勉表示，有媒體報導居民控訴投訴已長達8個月，但那時候基泰根本還沒施工，這種報導顯然有所誤解。至於相關的觀測資料，也會在明天交給台北市政府。

至於先前爆出合建意向書，基泰表示，意向書是被動提出回復受災戶之財產方式，僅為意願調查，條件方面沒有趁火打劫、逃避責任的動機，對於外界疑慮致上歉意，昨日與受災戶閉門開會，有超過七成住戶表達與基泰合作意願，但為避免再遭到誤解，仍由市府、住戶、公司共同協商討論，再行決定後續方案，公司一定負責到底。

對於基泰大直以銷售戶數，若有擬退約者，基泰表示將從寬認定，預估最大退戶預收房地款2.28億元，依據國際財務報導準則之處理，該預收房地款不影響公司年度損益。

基泰表示，對於建築工程，會依照工程合約書、工程設計圖等，每周至少應舉行工地會議一次，檢討工程進度及施工品質，工程部主管每月至少一次赴工地抽查施工。