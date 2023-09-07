八貫8月營收為2.3億元，月增加20.6%、年增加7%，主要因客戶出貨排程調整，使8月戶外與醫療產品線產生出貨遞延效應。累計前8月營收16.8億元，與去年同期相較則略增；展望後市，因戶外與醫療產品線出貨調整階段尚未結束，單月營收波動較大情況仍難免，惟預期第四季開始陸續推出新產品後，可望逐漸拉近營收振幅，並為未來增添新的營運動能。

八貫8月營收較7月與去年同期均達成增長，主要受益於戶外與醫療線產品出貨調整帶進之遞延業績挹注，累計前8月營收16.8億元，雖僅略高於去年同期，然高毛利之航太救生與軍工產品線，今年累計營收增長幅度分別達1.8％與67.9％，預期得使獲利表現優於營收表現，且依在手訂單來看，航太救生與軍工產品線全年維持穩健出貨無虞。

受全球通膨影響客戶拉貨力道，年底前醫療、戶外產品線出貨表現或仍有波動，然八貫持續開拓新產品，戶外方面，將在第四季陸續發表新產品，恰逢年底感恩節購物季，有望提升消費力道；醫療方面，與客戶合作開發的新款智能醫療床亦預期於年底推出；軍工產品也正與客戶進行新產品開發的前置準備，後續發展正向樂觀。

八貫產品應用領域廣闊，持續開拓高利基產品並強化多元產業布局，短期能有效淡化終端消費市場不穩定對獲利表現帶來的影響，中長期能滿足客戶需求並提升競爭優勢，展望後市，在新產品與新產能帶動下，可望挹注新的營收貢獻，推升未來營運成長動能。