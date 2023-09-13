台南市登革熱疫情燒不停，直到昨天累計病例數已達6112例。鑑於近期台南市降雨天數多，戶外積水容器也增多，嚴重影響防疫成效，市府環保局動員稽查疫情熱區的環境孳清工作，今年至今已告發1148件，裁罰金額逾250萬元。

環保局還說，光是最近1周，該局在雨後針對市場、工地、校園等公私立場所稽查，共清除3113個積水容器，並查獲52處孳生源孑孓，除第一時間立即清除外，也當場依《廢棄物清理法》裁處3000至6000元罰鍰。

環保局認為，從今年6月12日首例登革熱本土病例爆發至今90天，共有44天降雨，幾乎近半時間都遇到下雨，增加防疫的難度。市府力抗天候因素，持續擴大投入防疫作為，透過組織督察大隊、召集民力巡查、培訓噴槍手，同步搭配宣導及開罰手段，強化全體市民防疫意識，以壓制疫情的擴散。

不過，台南的地理條件屬登革熱好發區域，加上近期接連遭遇西南氣流及颱風帶來的雨勢，嚴重影響孳清工作與防治作業的推展。市民及防疫人員經常遇到孳清完後又降雨，使得病媒又有孳生的機會，室內外的化學防治也會因雨影響效果，但市府團隊每天都仍密切掌握天氣變化，機動調整防疫作為。

環保局籲請市民務必落實雨後孳清工作，不要輕忽環境死角，一旦查獲陽性孳生源，就表示沒有落實孳清工作，一定會予以裁罰。此外，如果市民發現成蚊，也應立即噴除蟲劑或以電蚊拍滅蚊，降低自身與家人遭蚊蟲叮咬的機會與風險。