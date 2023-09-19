台南登革熱病例數逼近8000例，迄已11死，目前登革熱住院患者約占一般病房10％量能，台南市政府今天和14家醫院院長舉行「登革熱醫療量能及居家追蹤衛教可行性討論」線上會議，討論各大醫院收治登革熱患者醫療量能，將透過成立平台群組統籌調配，有效分流、精準控床。

主持會議的副市長趙卿惠指出，提前整備登革熱疫情醫療應變量能，避免排擠其他患者，紓解急診壅塞。尤其，目前除了登革熱疫情以外，另有好發於秋冬的病毒性腸胃炎、腺病毒、B型流感等三種病毒入侵，台南市登革熱防疫總顧問許以霖特別提醒相關院長盡速盤點院內急診狀況，「必要時加開急門診支援急診」。

許以霖說明，登革熱確診患者一般以5到7天為觀察期，且登革熱中重症患者病情變化快速，需及時照護，為避免收治量能壅塞，且為讓醫護及時照顧中重症患者，即日起將確實掌握各大醫院每天定時回報醫療量能、急診、病患收治、待床數等最新數據，以利平台隨時分流調配。會中也同步討論運用「台南市政府健康共照雲」系統，作為登革熱輕症患者居家追蹤及衛教可行配套。

成大醫院院長李經維提到，登革熱患者普遍住院觀察7天，需有效活用分配病床資源及相關照護工作；台南市立醫院院長蔡良敏說，目前登革熱住院患者約占一般病房10％量能，的確需開始分流分配相關醫療量能，降低後續可能衍生問題。

安南醫院院長林聖哲強調，這兩周是重要關鍵翻轉期，請市府持續強力宣傳登革熱自我防治的重要性，包括科技防疫資訊的使用，提高民眾警覺、加強環境孳清，以及民眾外出時穿著素色薄長袖和噴灑防蚊液等自我防護觀念，全民防疫一起來。