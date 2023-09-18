台南市登革熱疫情嚴峻，環境部長薛富盛今天專程南下視察防疫工作。（洪榮志攝）

台南市登革熱疫情嚴峻，環境部長薛富盛今天專程抵達台南視察時，回應市府環保局長許仁澤指未來防疫工作有1000萬元的經費缺口，除當場承諾將申請行政院的第二預備金全力支援，還希望中央、地方一條心盡快控制疫情，待10月天氣涼爽之後，整個登革熱疫情可望紓緩，「大家一起加油」。

今天下午薛富盛在環境管理署署長顏旭明、台南市政府秘書長方進呈及許仁澤等人的陪同下，抵達南區視察登革熱疫情防治工作，除聽取環保局簡報、慰勞及致贈噴藥人員餐點外，還前往南區開南里視察清潔人員化學防治，以及與社區志工一起環境孳清。

薛富盛表示，現在是疫情高峰期，上周六行政院長陳建仁專程到台南歸仁視察防疫工作並聽取簡報，當場指示中央部會全力協助市府進一步強化防疫工作，中央會給予全力支援。今年是相當挑戰的一年，日前海葵颱風來襲，台南市幾乎有一半時間都在下雨，但他相信在中央與地方全力合作下，一定可以將疫情穩定下來。