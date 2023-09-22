台南登革熱疫情延燒，疾管署本周成立「前進應變工作隊」，由副署長羅一鈞擔任隊長。羅一鈞今天表示，台南市登革熱疫情首見反轉，但仍不能掉以輕心，社區防治力道絲毫沒有減弱，目標是10月中旬前台南單周病例數跌破1000例。

疾管署本周成立「登革熱前進應變工作隊」，協助台南市政府及早控制登革熱疫情，每日派員前往疫情熱區，並同步提供及時疫情資料給臺南市政府。羅一鈞表示，自己身為隊長，每天都有前往熱區巡查重點區域，例如天溝、屋後溝、積水容器等，特別重視工地、空地、空屋、資源回收物等。

羅一鈞分析，近5日台南新增病例數1261例，較上周同期下降11％，東區、永康區、安南區、南區等疫情熱區皆呈現下降或持平，顯示台南各項防制作為已看到初步成效，台南登革熱疫情確定反轉，希望在中秋節前持續下降，讓大家安心過節。

羅一鈞指出，前進應變工作隊設定的目標是，10月中旬前台南單周病例數跌破1000例，如果達標，加上連續2周病例數下降，前進應變工作隊就會討論降階或解編。

不過他也提醒，切勿因為疫情反轉就掉以輕心，仍要慎防中秋連假前後疫情反升，目前社區防治力絲毫沒有減弱，希望民眾盡量配合。近一周台南沒有降雨情形，將把握時機整頓環境和清理孳生源，市府本周末將動員各區大規模清潔，希望中秋節前更強例掃蕩孳生源。