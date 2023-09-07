26歲林姓拖板車司機昨（6日）下午駕駛載有電纜線的拖板車，經過新北市樹林一處平交道時，拖板車突然卡在軌道中間，不料平交道柵欄也在此時放下，雙線鐵軌都有火車要經過。危急關頭林男跳下車按下平交道緊急按鈕，附近巡邏員警也迅速找到附近業者駕駛堆高機幫助車子駛離軌道，有驚無險。

據了解，林姓司機6日下午4時駕駛拖板車經過樹林區的平交道時，因為鐵道地勢和拖板車重量因素，導致後輪卡在鐵軌間，前輪也無法帶動後輪駛離。這時恰巧雙線都有火車要經過，平交道柵欄放下，在場眾人捏了一把冷汗。

1輛載有電纜線的拖板車6日下午卡在平交道上，雙線有火車要經過，所幸後來警員借來堆高機幫助駛離（新北樹林警分局提供）

還好林姓司機迅速下車，按下平交道緊急按鈕，在附近巡邏的警員也發現狀況，確認緊急按鈕被按下後，員警突然想到附近有堆高機業者，便迅速借來堆高機，將拖板車車尾提高，讓車頭著地，拖板車因此得以脫困，駛離鐵道，雙向火車也順利通過，所幸沒有釀成傷亡。

樹林警分局呼籲用路人駕駛車輛應熟悉車輛構造，也提醒民眾若是在平交道遭遇突發狀況，務必保持冷靜，第一時間按下平交道緊急按鈕，避免嚴重交通事故發生。