針對大直民宅陷地事故，罪魁禍首基泰建設位在北市的7處工地遭北市府勒令停工；台北市建管處長虞積學表示，基泰建設及福益營造於大直街94巷3弄工地違反《建築法》部分已勒令停工，並處起、承、監造人各9萬元，共計27萬元罰鍰處分，另針對上開公司於北市所有建築工地，共7處（含大直街案），也同步發函勒令停工，啟動安檢。

建管處表示，下周一起針對北市開挖中工地，委託4大公會全面清查，評估工地有無公安之虞，並於1周內檢查完畢；若是有公安疑慮之情形，立即勒令工地停止施工並進行改善。

建管處目前在大直街94巷持續指揮搶救，灌注混凝土及砂石，截至下午1時已灌注混凝土1251立方公尺、砂241立方公尺，共計1492立方公尺。

建管處表示，在完成地質穩定後，將立即邀集相關公會現場確認監測數值，及評估周邊建築物安全狀況，期在最短時間內可讓住戶返家取物及居住。