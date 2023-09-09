基泰建設建案施工不當，造成大直民宅傾斜倒塌，卻引發政治獻金案外案，綠營指責國民黨立委王鴻薇曾收受基泰建設30萬元政治獻金，王鴻薇則稱是媒體前輩以基泰建設名稱捐贈，自己並不認識基泰建設的董事長和總經理。對此，民進黨新北市立委參選人吳崢也質疑，王鴻薇恐自揭違法冒名收受政治獻金，呼籲監察院徹查。王鴻薇9日上午再回應，「民進黨很奇怪就是愛一直蹭，如果真的有問題，請吳崢快去監察院告我。」

王鴻薇與立法委員參選人羅智強、台北市議員游淑慧今上午前往台北地檢署，針對基泰建設在中山區大直的建案施工不慎，造成鄰近民宅傾斜下沉，當地眾多受災戶無家可歸，向台北地檢署告發建案業者基泰建設。會後受訪被問到政治獻金問題，王鴻薇拿出資料表示，綠營也有人收取基泰建設政治獻金，卻避而不談，雙標操作如同以往。

羅智強則表示，王鴻薇的公信力絕對超過民進黨開的記者會，這種雙標、綠能你不能處處存在，回顧這段時間，民進黨綠能、超思以及違建案。賴清德老家違建去砍它就是沒人性，民眾黨總統參選人柯文哲媽媽的老家去抄就是有人性？「你打別人就通通偷有人性了？台灣民眾眼睛是雪亮的，現在災民安置是最重要的，民進黨的綠能你不能操作真的夠了。」