恐怖撞擊畫面曝！台南賓士大雨中「打水漂」，飆撞電桿2死3傷。

黃姓男子與陳姓妻子10日凌晨零時許駕駛黑色賓士車，後座載著3名友人外出，當晚天雨路面積水，疑似車速過快打滑，在佳里區久井加油站對面自撞電線杆並撞斷消防栓，黃姓夫妻當場死亡，後座3人陸續脫困，意識清楚送醫治療中。

40歲黃男經營服務業，與36歲陳女為夫妻，2人10日凌晨駕駛黑色賓士車，載著23歲陳姓男子（右後座）、24歲方姓男子（中後座）與25歲曾姓女子（左後座）外出，但並未向家人交代目的地。

佳里區當晚天雨路滑，1車5人行經久井加油站前方，疑似車速過快打滑偏離，撞上路邊電線杆與消防栓，路人報案，警消人員趕到現場時，見前座黃妻與右後座陳男還卡在車內，駕駛黃男已死亡，後座的方男右大腿骨折，曾女右大腿變形，右臉右手臂腫脹，自行脫困逃出車外，意識清楚。

現場消防栓斷裂，不斷湧出水柱，警消將副駕駛座的黃妻移出，發現她當場死亡，只剩陳男卡在右後座，15名消防人力在現場設法協助脫困。

直到凌晨2時許，陳男才被移出車外，他右大腿骨折，肢體多處撕裂傷，幸好意識清楚。黃姓夫妻送醫後仍宣告不治，後座3人經送醫急救，目前穩定治療中。