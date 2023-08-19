高雄市岡山區成功路段於8月15日晚間11時許發生一起情殺案件，一名女子在騎乘機車的途中，突然遭到後座的男子持刀攻擊頸部，導致傷重送醫不治；而該名男子也在犯案後隨即自刎，所幸送醫後尚無生命危險，但男子目前意識不清、仍在院治療當中。
警方調查，此事發生在8月15日晚間11時許，當時20歲的外籍阮姓女子騎車乘載外籍25歲KIM姓男友，疑似感情問題導致KIM男突然狠下殺手。
警方獲報後趕到現場，現場找到疑似犯案用的水果刀1把；全案需等KIM男恢復意識、釐清案情後，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。
高雄市岡山區成功路段於8月15日晚間11時許發生一起情殺案件，一名女子在騎乘機車的途中，突然遭到後座的男子持刀攻擊頸部，導致傷重送醫不治；而該名男子也在犯案後隨即自刎，所幸送醫後尚無生命危險，但男子目前意識不清、仍在院治療當中。
警方調查，此事發生在8月15日晚間11時許，當時20歲的外籍阮姓女子騎車乘載外籍25歲KIM姓男友，疑似感情問題導致KIM男突然狠下殺手。
警方獲報後趕到現場，現場找到疑似犯案用的水果刀1把；全案需等KIM男恢復意識、釐清案情後，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。
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