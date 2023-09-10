義大利媒體今天報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在20國集團（G20）峰會兩人會晤期間告訴中國國務院總理李強，義大利計劃退出一帶一路倡議。

路透社報導，義大利為降低北京對這項決定的強烈反對，以鞏固與中國的戰略夥伴關係作為替代，這項協議於2004年首次簽定，目的在促進經濟合作。

義大利是七大工業國集團（G7）中唯一參加一帶一路倡議的國家。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導：「總理（梅洛尼）向對方（李強）表達退出這項計畫的意圖。」報導中說，李強努力試圖說服梅洛尼三思。

義大利政壇質疑前任政府於2019年和中國簽定一帶一路協議的價值。這項協議成了義大利和西方盟國的齟齬來源；西方盟國憂心中國影響力日增。

報導中說，義方告訴中方，這項決定並非受到美國的影響。義大利其他媒體也有類似報導。

義大利明年將擔任G7輪值主席國，重塑和北京的關係，有助安撫西方盟友。

義大利總理辦公室在新聞稿中說，總理和中國國務院總理昨天利用G20峰會之便舉行會談，討論深化雙方關係。

聲明中表示：「義大利和中國之間的全球戰略夥伴關係（Global Strategic Partnership）明年將屆20週年，這將是雙方在共同關心的各項領域推動友誼和合作的指引。」