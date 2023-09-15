中國外交部周五稱，中國將派國家副主席韓正出席聯合國大會年度高級別辯論。外媒報導說，此一決定暗示中國最高級別外交官王毅不會出席這項重要的國際會議，而中國國家主席習近平也已經多年未親自出席聯合國會議。王毅去年出席並代表中國出席聯合國會議，王毅是中共中央外事委員會主任兼國務院外交部長，但是外交部記者會上沒有提到王毅是否出席聯合國大會一事。

《美聯社》報導，今年全球領導人將在下周一於紐約聯合國總部齊聚，舉行可持續發展峰會。為期一周的一般性辯論將於周二開始，中國國家主席習近平已經多年沒有親自出席聯合國會議，不過在新冠疫情前2年，習近平曾通過網路參加視訊會議。

報導指出，韓正是前政治局常委，他從該職位退休後，又在今年3月全國人大會議獲任命擔任國家副主席。

《美聯社》說，韓正的政治生涯與王岐山的政治生涯相似，王岐山在過去幾年中在處理緊張的美中關係方面發揮了重要作用。他曾擔任相當長時間的中共紀律委員會書記，並出任政治局常委。2017年底王歧山退休，但又於2018年獲任命國家副主席。

報導認為，中共最高領導人缺席聯合國大會可能不像習近平缺席印度20國集團（G20）峰會那麼引人注目，英國政府在8月就宣布首相蘇納克不會出席即將舉行的聯合國大會，法國總統馬克宏和俄羅斯總統普丁預計也不會出席。