委內瑞拉想加入金磚國家，總統馬杜洛特地前往中國，尋求北京政府的支持。（圖/路透社）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）近日赴中國訪問，他透露自己有華為手機，用起來「很安全、非常棒」，還強調，用這款支手機，美國人很難竊聽。他呼籲，委國當地科學家應向中國企業學習，在尖端技術領域勇於創新，進而創造屬於自己的技術。

觀察者網報導，委內瑞拉電視台（VTV）節目主持人提到俄羅斯衛星通訊社一篇有關華為推出最新手機Mate 60 Pro的報導，標題為「華為新旗艦手機顯示了美國制裁的低效率」。

馬杜洛對此回應說，儘管美西方國家多年來對華為進行無理制裁打壓，但華為仍然在5G技術領域取得了不小的進展。馬杜洛認為，華為技術發展水平可與世界上許多競爭對手媲美，甚至更勝一籌。

馬杜羅還透露，自己現在使用的正是華為手機，且使用感和安全性都不錯。他說，華為手機用起來非常棒，這款手機相當好，外國佬們（gringos在西語中可指美國人）竊聽不了。

他進一步呼籲委內瑞拉科學家們效仿中國企業的做法，在新技術領域勇於創新。「我們要以中國為榜樣，創造自己的技術、自己的解決方案，不依賴於世界上任何人地向前邁進。」

法新社報導，馬杜洛赴中國訪問，主要為尋求北京支持，加入近期擴大的新興經濟體「金磚五國」（BRICS）集團。這是他2018年以來首次到中國進行國事訪問，預計停留到14日。