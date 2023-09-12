據悉，繼3月公布一項金額達23億美元，計畫在亞利桑那州生產藉由電網接收電力，並加以儲存的電池儲能系統後，LGES表示，目前正在審視進一步投資美國。

LGES指出，最慢到了2030年，北美將占自己ESS產品銷售量，最高7成左右。同時，也能幫助LGES的儲能業務，在未來5年內大增3倍。不過，在美國的新投資計畫目前無法透露更多。

LGES指出，將在北美專門供應高檔的儲能系統，而這種優質的ESS產品，可以享有美國通膨降低法（IRA）所提供的補助優惠。LGES遠赴重洋到美國生產ESS，就是為了選擇一條跟中國大陸廠商不一樣的路。

若從2022銷售量來看，在全球儲能市場中，中國大陸業者囊括前3。其中，寧德時代最大，占比高達43.4%，占11.5%的比亞迪第2名。第3位則是億緯鋰能（EVE），市占率為7.8%。

至於韓國LGES的比例為7.5%，是第4位，但在2021年還有18%左右。不過，LGES認為，中國大陸同業很難在美國跟自己競爭。另外，跟中國大陸的不同點是，大陸要衝高市占率，但LGES卻不一樣。

2017年至2019年期間，韓國儲能產業發生一連串火災事故後，使得當地政府不得不介入，製造廠商也要提高安全規格。基於公安考量下，外界認為這可能也是阻擋韓國早日進入脫碳環境的絆腳石之一。

中國大陸內需市場蓬勃發展，也讓當地ESS製造業者受益良多。根據彭博社統計，預估全球儲能市場的複合年成長率（CAGR）將達到23%，最晚到了2030年，中國大陸將取代美國成為最大ESS市場。

旗下大客戶有特斯拉以及通用汽車等的LGES，希望用電動車電池的專業知識切入儲能市場。LGES表示，將加速磷酸鐵鋰（LFP）電池的研發與生產，因為要比傳統使用的鎳鈷錳（NMC）電池，不僅更安全且更加便宜。

彭博社認為，一直到2030年，LFP還是固定式儲存電池的主要材料。同時，LFP的比重也在ESS電池儲存材料組合中占有65%。因此，對LGES的儲能系統來說，投資LFP技術來跟同業競爭是很重要的。

LGES指出，跟中國大陸之間的儲能系統競爭，只會更加激烈。唯有成為一家可以生產安全可靠的儲能電池產品，並提供完整的軟體系統，全方位來解決客戶的問題，才能在這場戰役中獲勝。