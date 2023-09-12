台北市南港區東新街巷弄內一處建案工地，12日下午傳出路面柏油路龜裂、地面下陷，令人擔憂會重蹈基泰大直。民進黨台北市議員何孟樺表示，龜裂肇因爲大雨和大型機具出入，導致土質鬆軟，建方明日將進行施工改善。但市府除針對184處已開挖工地外稽查外，也應檢視全市730多處已開挖、未開挖工地周遭路面維護落實情形。

何孟樺指出，接獲南港區東新街工地旁路面發生龜裂消息後，馬上到現場了解。經了解，該處工地尚未開挖，卻已經因為極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心，「如果開挖還得了」？

何孟樺說，路面龜裂肇因，初判是前陣子的大雨，加上工地周遭大型機具頻繁出入，土質變得相對鬆軟導致；市府人員已經有到現場查看，工地建方明日一早就會開始施工改善；水溝也有被重型機具壓壞的情形，已責成工地要負責修復。

她呼籲，目前初步判定，該處路面龜裂跟大直民宅塌陷案「完全不一樣」，請大家不必恐慌。但北市府除因應大直民宅塌陷案對184處已開挖工地外稽查外，也應檢視全市730多處已開挖、未開挖工地周遭路面維護落實情形，防患未然、避免人心惶惶。