網紅團體「反骨男孩」其中成員孫生的母親，之前曾有多起竊盜案件前科，目前因案服刑，預定10月出獄，孫生之前出席活動時，還提醒店家要小心。孫母又因去年（111年）在北市一家服飾店犯案，偷竊價值16800元的水晶手拿包，上周四（7日）被被台北地院法官判處有期徒刑6月，可上訴。

判決書指出，孫母去年8月2日晚間7時許，前往北市某家服飾店的中正南門門市，趁店員不注意時，偷竊商品架上陳列的水晶手拿包，得手後立即離開現場。

該店經理隔天下午5時許發覺水晶手拿包遭竊並報警處理，警方調閱監視器畫面，鎖定是孫生母親犯案。

法院審理，孫母矢口否認犯案，辯稱：「我否認犯罪，我根本沒有去過那裡，我沒有到捷運站，我的悠遊卡會在那邊有刷卡紀錄，應該是因為我的卡掉了。」

法官認，孫母名下的敬老悠遊卡並無掛失紀錄，且孫母所說的遺失和尋回時間，與偷竊案案發時間並無交集。孫母依犯竊盜罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。