美國總統拜登日前訪問越南，包括Google、英特爾及格芯等多家美國晶片業高層也隨行，美國大力推動「友岸外包」策略，晶片業就是重點發展項目，然而，多位專家提醒，越南極度缺乏科技業人才，且供應鏈嚴重依賴大陸進口零件，友岸外包策略面臨阻礙，很難與大陸脫鉤。

綜合外媒報導，俄烏戰爭、美中貿易戰之後，美國企圖將供應鏈集中在擁有相同理念的地緣政治盟友，在這一波半導體供應鏈重組的背景下，越南是主要受惠者，因此Google、英特爾、格芯及波音等大廠都派高層跟隨拜登訪問越南。

即使美國展現強烈企圖心，但未來道路挑戰重重，不具名專家指出，「越南嚴重缺乏科技人才，且供應鏈對大陸有高度依賴，這對美國政府推動友岸外包形成阻力，實際上很難與大陸脫鉤。」

美國東協商會（US-ASEAN Business Council）越南代表Vu Tu Thanh就坦言，目前越南的硬體工程師人數，只能滿足未來十年需求的十分之一，雖然有一億人口，但硬體工程師僅有5至6千人，但產業需求卻上看5萬人。

澳洲皇家墨爾本理工大學越南分校RMIT University Vietnam供應鏈專家Hung Nguyen也示警，越南不僅相當缺乏硬體工程師，就連軟體工程師也很稀有，需要政府各部門共同解決此問題。