小編今（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。微軟ChatGPT退潮，且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，市場盛傳，微軟開始下修輝達（NVIDIA）H100晶片訂單，且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示，輝達AI晶片仍供不應求，微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望，並上修GH200晶片訂單，AI伺服器長期成長動能不變。

【1】輝達最強AI晶片傳微軟砍單

自2022年底開始，從ChatGPT帶動的生成式AI商機，讓NVIDIA顯示卡賣到缺貨，甚至中國大陸地區因美國科技管制，無法買到新貨，只能拆舊的機器拿來賣二手，仍然一卡難求。

不過，微軟ChatGPT及AI協作工具Microsoft 365 Copilot近期卻傳出熱潮退燒，加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股，使得NVIDIA股價離500美元大關越來越遠，8月底至今，半個多月股價已經下跌10％。

【2】基辛格：AI創造8兆美元矽經濟 台積電等台廠受惠

英特爾搶攻AI，擘劃雲端及邊緣運算雙版圖。英特爾執行長基辛格表示，世界正經歷「世代轉移」邁向AI市場，由半導體功能擴展所推動的新經濟活動，建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產業帶來近8兆美元（約新台幣255兆元）產值。

【3】不離不棄！投信連34買 首見衝破千億

外資對台股忽多忽空，但投信就是愛台股，19日再買超台股37.38億元，累計連34日、首創連買破千億元新紀錄。投資專家指出，台股ETF吸睛又吸金，從小資族到企業、法人及退休基金都蜂湧搶進，最新資產規模達1.225兆元居最大功臣。

【4】陸再減持美債136億美元 持有規模逾14年新低

美國財政部當地時間18日公布最新國際資本流動報告（TIC）顯示，中國大陸7月連續第四個月減持美國公債136億美元，持倉規模降至8,218億美元，創2009年5月以來逾14年新低，但仍是美國第二大債主。分析指出，大陸持續出售美債，一大原因是為阻貶人民幣。

【5】油價續漲 年底攻上100美元

市場預期沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產措施至年底，和美國頁岩油產量下滑等讓人擔心供應短缺，刺激國際原油報價基準的倫敦布蘭特19日盤中再創10個月新高，紐約西德州更創14個月新高。業界大老並預估，油價上看100美元。