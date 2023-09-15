巴西總統魯拉今天在總統府高原宮簽署一項推動「未來燃料」（Combustível do Futuro）計畫的法案，他並說，「巴西之於可再生燃料，將如同中東之於石油」。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）指出，生質燃料生產和全世界正在推廣的能源轉型，對巴西來說是一個「獨特的」機會，巴西將成為對地球來說非常重要的國家，「巴西之於可再生燃料，將如同中東之於石油」。

魯拉表示，巴西不會枯等富裕國家為環境問題提供1000億美元，巴西將自行解決國家問題。

魯拉說，他將召集國家能源政策委員會（CNPE），建議將生質柴油混在柴油中的比例從12%提高至13%或14%。

巴西礦業和能源部長席維拉（Alexandre Silveira）指出，「未來燃料」將為巴西提供超過巴西幣2500億元（約新台幣1.6兆元）投資，表示「這才是能源轉型，是真正的綠色經濟，由巴西引領全世界的能源轉型」。

「未來燃料」計畫結合5個主軸，以利能源矩陣的脫碳，並尋求減少溫室氣體排放。這些舉措包括將乙醇混在汽油中的法定限制，從目前的27.5%提高到30%。

而隨著永續航空燃料（SAF）逐步使用，2027年至2037年間，巴西航空業的二氧化碳排放量必須減少10%。

巴西政府的目的，是在亞馬遜州進行石油勘探問題熱議同時，證明巴西致力於實現能源轉型和應對全球暖化。

魯拉下週將赴紐約聯合國大會發表演說，向世界宣傳巴西致力推廣環境責任目標。（編輯：張芷瑄）1120915