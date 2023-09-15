進口蛋爭議不斷，台中市長盧秀燕昨天表示，農業部拒給進口蛋流向，今天受訪時透露，衛生局努力透過衛福部拿到部分資料，台中有蛋進口商倉儲在台北，地方政府正在密切合作稽查中，另，目前有7國蛋進口到台灣，拜託農業部把全部外國進口蛋的資料提供給地方政府，加強檢查，否則有「蛋蛋危機」。

盧秀燕說，衛生局除啟動專案稽查外，也很努力透過衛福部拿到部分進口蛋資料，得知台中有進口商有進蛋，但倉儲在北部，今天委託台北市政府做檢查，另，桃園也有家蛋進口商倉儲在台中，今天會替桃園市政府做檢查，目前地方密切合作中，利用現有拿到的片段資料聯合作業，透過縣市專案稽查通力合作，盡量了解進口蛋安全與否。

盧秀燕指出，因為今年初開始有蛋荒，農業部准許10個國家的蛋進口，目前為止不只是巴西蛋，還有土耳其、荷蘭等7個國家都有蛋進到台灣，土耳其蛋跟巴西蛋在邊境檢查被攔檢出有動物用藥，但農業部是抽檢，為了確保安全，已請農業局發文給農業部，只要有進口蛋資料跟流向應該給地方政府，拜託中央給我們相關資料，否則有「蛋蛋危機」，這幾天也有台中市民說吃到有蛋的東西都很擔心。

民進黨團總召何文海表示，不管是巴西蛋、土耳其蛋，只要有蛋都要嚴格檢查，有問題就銷毀，也支持要求農業部將名單公開，「健康不分藍綠」，支持市府嚴查。

盧秀燕也強調，市府超前部署，過去訂定的營養午餐契約規範肉品、蛋品只能用國產，採取最嚴格的標準，但為了怕萬一，也指示教育局要加強抽查學校的供應商，是否有按照契約規定執行。