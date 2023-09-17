台大前校長管中閔。（中時資料照，張鎧乙攝）

新加坡外交部前部長楊榮文日前來台出席「亞太千里論壇」時，提出「以『一個中國人的邦聯』來詮釋『一個中國』」、「台灣被美國利用」等論述，遭外交部發聲明駁斥。對此，台大前校長管中閔表示，蔡政府強烈反駁楊榮文的話，代表他肯定說對了什麼。

楊榮文建議，台灣可將「一個中國」詮釋為「一個中國人的邦聯」，透過兩岸定期會面，為互動制定規則、解決糾紛。楊榮文也認為，台灣被美國利用了，他以美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事為例，指出據他了解，當時台灣政府並不是很樂意裴洛西訪台，但卻無法向美方說不，大陸也因此事必須釋出態度，以防相同情況再度發生，最後的結果，就是台灣的空間更被約束。

外交部14日發聲明指出，楊榮文的論述完全與事實不符、認知明顯偏頗，且還與區域內民主國家的理解大相逕庭，並損害了台美、台星關係的正向發展。外交部呼籲，來台出席活動的外賓，應正確了解國際情勢發展，並展現對地主國的尊重及基本外交禮儀，以免被認為在協助中國政府宣傳，發表傷害台灣人民感情的不當言論，進而造成台灣社會對立與誤解。

管中閔今（17）日在臉書發文表示，面對身為外國平民的楊榮文之論述，蔡政府竟氣急敗壞地發聲明反駁，這代表楊肯定說對了什麼，他並在貼文末註記，「感到可悲可笑」。

許多網友也在管中閔該則貼文留言表達意見，「台灣不是最自豪言論自由？為何要急著反駁楊榮文的說法」、「蔡政府向來只會說謊話，它會氣急敗壞，就是因為人家說了實話呀」、「犀利無情，卻是事實」。