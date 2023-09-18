上班注意！國1北向27k 「2車追撞」回堵2公里 08:052023/09/18 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （ 翻攝畫面/ 截自「即時影像監視器」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班注意！高公局表示，今（18日）7時28分許，國道1號北向27K、三重交流道路段，發生一輛自小客車、一輛大貨車追撞佔用中線車道事故，後方回堵2公里。請用路人行經壅塞路段，小心駕駛。 上班注意！國1南向五股路段3車追撞 上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞 回堵5km 《韓股》外資小買 韓股險守2600點 #車禍 #上班 #高公局 #追撞 #用路人 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》遠東銀H1獲利登第3高 今年拚締新猷 07:482023/09/11 財經 高虹安陷入三不安 媒體人PO「她」搭公車照片對比 13:462023/09/12 政治 《國際產業》速霸陸尋址產EV 美國這州贏面頗大 12:182023/09/15 財經 《科技》蘋果iphone15系列駕到 專家點名舊款誰最搶便宜 13:382023/09/13 財經 以前月入幾10萬！更生人悲曝現況：錢少到絕望 09:282023/09/11 生活 高雄拖板車撞車！數噸重「鋼捲」掉國道塞10公里 民眾趕上班抓狂 10:112023/09/15 社會 摩洛哥強震逾2800死 災區傳援助嚴重不足 15:122023/09/12 國際 南國漫讀藍皮列車18日限量開賣 每班次都有不同團隊演出 14:562023/09/17 生活 35架共機大舉出海！28架越中線與山東號航艦聯訓 09:512023/09/13 政治 學生妹自曝直播收入 嘆「金錢觀崩壞」：領上班族薪水怎辦 20:372023/09/12 生活 鬼門關撞威力彩 頭獎連24槓 下期獎金上看6.4億元 22:272023/09/14 財經 公務員上班像「行屍走肉」妹子崩潰 網搖頭：過太爽 16:042023/09/14 生活 台鐵3工會內部有雜音？僅火產公會提「中秋＋國慶不上班」 17:362023/09/08 生活 《日股》日本股市18日休市1天 07:372023/09/18 財經 24個偏遠派出所警力集中上班引發安全疑慮 苗縣警局說明原因 10:512023/09/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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