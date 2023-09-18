上班注意！高公局表示，今（18日）7時28分許，國道1號北向27K、三重交流道路段，發生一輛自小客車、一輛大貨車追撞佔用中線車道事故，後方回堵2公里。請用路人行經壅塞路段，小心駕駛。

上班注意！國1南向五股路段3車追撞
上班注意！國1南下湖口交流道「1大3小」追撞 回堵5km
《韓股》外資小買 韓股險守2600點
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